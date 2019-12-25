Какие поправки в Конституцию вынесены на голосование: список

Владимир Путин одобрил проведение общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Piter.TV по возможности максимально кратко рассказал, какие поправки предлагается внести в Конституцию.

Когда пройдет голосование по поправкам к Конституции

Владимир Путин одобрил проведение общероссийского голосования 1 июля 2020 года. День голосования (среда) будет официально объявлен нерабочим днем. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не против проведения голосования 1 июля, если при этом будут соблюдены эпидемиологические нормы безопасности. Член Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что избирательные участки откроются за неделю до 1 июля. То есть россияне смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля, с таким предложением выступила глава ЦИК Элла Памфилова, и президент это предложение поддержал.

Как будет проходить голосование по поправкам к Конституции

На входах в избирательные участки будут измерять температуру, также там можно будет продезинфицировать руки. У всех должны быть маски и перчатки, при себе желательно иметь собственную пишущую ручку.

Голосование будет организовано таким образом, что в час на одном избирательном участке будет находиться не более восьми человек. По словам Памфиловой, в тех школах, которые традиционно используются в качестве участков, можно голосовать в помещении, например, в спортзале, в случае необходимости можно провести голосование у школы. Также будет возможность голосовать и на придомовых территориях.

Пожилые и маломобильные граждане, а также те, кто не может оставить родственника дома одного, получат возможность проголосовать на дому.

Какие поправки в конституцию вынесены на голосование

Полный текст поправок можно найти на сайте конституция2020.рф

О защите суверенитета и территориальной целостности РФ

В ст. 67 предлагается добавить понятие федеральных территорий. Они могут быть созданы только федеральным законом, этим документом также определяется и порядок управления такими территориями. В этой же статье указано, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. То есть вводится запрет действий, направленных на изменение границы РФ и на призыв к этому.

Россия – правопреемник СССР. О единстве, Боге и исторической правде. О детях

В статью 67.1. добавят фразу о том, что Россия является правопреемником СССР.

В ч. 2 ст. 67.1 указано, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

В ч. 3 ст. 67.1 говорится, что РФ чтит память защитников Отечества. Поэтому Умаление значения подвига народа не допускается.

В ч. 4 ст. 67.1 подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему развитию детей.

О государствообразующем народе и культуре

В ст. 68, где ранее было указано, что государственным языком РФ на всей ее территории является русский, добавлено, что это язык государствообразующего народа. Но республики вправе устанавливать свои государственные языки.

В этой же статье говорится, что культура в России является уникальным наследием ее многонационального народа.

О самобытности народов и поддержке соотечественников

В поправках к ст. 69 сказано, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

О размещении органов государственной власти за пределами Москвы

В ст. 70, где указано, что столицей России является Москва, внесено дополнение: местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город.

Информационная безопасность и научно-технологическое развитие

В ст. 71 внесены поправки в несколько пунктов, перечисляющих вопросы, находящиеся в ведении Российской Федерации. Это например, метрологическая и метеорологическая служба, космическая деятельность и т.д.

Защита семьи и детства, о доступности медицины

В ст. 72 внесены поправки в несколько пунктов, перечисляющих вопросы, находящиеся в совместном ведении федеральных властей и субъектов РФ. Это сельское хозяйство, молодежная политика, обеспечение доступной и качественной медицины, защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины.

МРОТ, пенсия, социальное страхование

Оплата труда не менее прожиточного минимума, индексация пенсии не реже 1 раза в год, индексация социальных пособий.

В поправках гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

О росте экономики и благосостояния граждан

В ст. 75.1, которой раньше не было, говорится о том, что в России создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан.

Ограничения для глав субъектов РФ

В ст. 77 внесены изменения, гласящие, что высшим должностным лицом субъекта РФ может быть гражданин России, достигший 30 лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему должностному лицу субъекта РФ.

О запрете должностным лицам иметь иностранное гражданство и зарубежные счета

В несколько статей конституции внесены изменения, предусматривающие для высших должностных лиц новые ограничения:

-требование постоянно проживать в РФ;

-запрет иметь иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание на территории другого государства;

-запрет открывать и иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках.

Ограничения касаются: президента России, сенаторов Совета Федерации, депутатов Госдумы, главу правительства России, вице-премьеров, федеральных министров и других руководителей федеральных органов, глав регионов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров.

О приоритете российской конституции над решениями межгосударственных органов

В новой редакции ст. 79 указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России и противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению.

Об укреплении международного мира и согласии в стране

В новой редакции ст. 79.1 сказано, что Россия принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства.

Новые требования к президенту

В ст. 81 расширяются требования к кандидатам на пост президента России. Это должен быть гражданин РФ, постоянно проживающий в России не менее 25 лет (ранее — не меньше десяти), он не должен иметь иностранное гражданство, вид на жительство на территории другого государства.

Запрет занимать пост президента более двух сроков

В ст. 81 указано, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков (ранее — более двух сроков подряд).

Добавлена ч. 3.1 ст. 81, где оговаривается, что правило о не более чем двух президентских сроках применяется к действующему главе государства, но без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность. Эта поправка позволяет Владимиру Путину снова избираться на высший пост президента в 2024 году.

О правах и обязанностях президента

В ст. 83 уточняются полномочия главы государства.

Назначает председателя правительства, кандидатура которого утверждена Госдумой по его представлению (ранее — с согласия Госдумы) и освобождает главу кабинета министров от должности.

Осуществляет общее руководство правительством. Принимает отставку премьер-министра, вице-премьеров, министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти, которыми руководит.

Назначает на должность вице-премьеров и министров, кандидатуры которых утверждены Госдумой, и освобождает их от должности.

Назначает после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти. Более подробно о назначениях на сайте конституция2020.рф.

Неприкосновенность экс-президентов

Новая ст. 92.1 определяет, что президент России, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью.

О Совете Федерации и пожизненных сенаторах

В обновленной ст. 95 указывается, что Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. Ранее в конституции понятия "сенатор" не было. Прекративший исполнение своих полномочий президент получает статус сенатора пожизненно, но вправе отказаться от этих полномочий.

Пожизненными сенаторами могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

О полномочиях Совета Федерации

В ст. 102 обновлен перечень вопросов, находящихся в ведении верхней палаты. Сюда включены:

-лишение неприкосновенности бывшего президента;

-назначение по представлению президента России и прекращение полномочий судей, главы и половины общего числа аудиторов Счетной палаты;

-проведение консультаций по предложенным президентом кандидатурам прокуроров и руководителей федеральных органов исполнительной власти "силового блока";

-заслушивание ежегодных докладов генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в стране.

О полномочиях Госдумы

В ст. 103 обновлен перечень вопросов, находящихся в ведении Госдумы:

-утверждение кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, за исключением тех, чьи кандидатуры согласовывает Совет Федерации;

-заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка;

-назначение на должность по представлению президента и освобождение от должности заместителя главы Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов;

-выдвижение обвинения против бывшего президента для лишения его неприкосновенности.

О парламентском контроле

В новой ст. 103.1 сказано о том, что Совет Федерации и Государственная дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления.

О проверке федеральных законов Конституционным судом

В ч. 3 ст. 107 (108) определен порядок проверки принимаемого федерального закона (конституционного закона) Конституционным судом по запросу президента. Глава государства получает право направить поступивший к нему на подписание документ в КС с запросом о проверке его конституционности.

О роспуске Госдумы

В ст. 109 дополняется и уточняется процедура роспуска Госдумы в случае трехкратного отклонения депутатами представленной президентом кандидатуры премьер-министра или представленных главой правительства кандидатур вице-премьеров и министров.

О составе исполнительной власти

В ст. 110, где ранее было указано, что исполнительную власть в России осуществляет правительство, добавлено: под общим руководством президента РФ.

О назначении вице-премьеров и министров

Ст. 112: председатель правительства представляет Государственной думе на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров (за исключением тех, чье назначение рассматривает Совфед). Госдума не позднее недельного срока принимает решение по этим кандидатурам. Президент не вправе отказать утвержденным кандидатам в назначении на должность.

Если Госдума трижды отклоняет представленные кандидатуры, президент вправе назначить вице-премьеров и министров из числа представленных главой правительства.

О вопросах, за которые отвечает правительство

В сферу ответственности правительства добавлены поддержка, укрепление и защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, политика в области охраны окружающей среды.

О вынесении недоверия правительству

В изменениях в ст. 117 конкретизируется процедура сложения полномочий правительства.

Глава правительства вправе поставить перед Госдумой вопрос о доверии кабинету министров, он должен быть рассмотрен в течение семи дней. Госдума не может выразить недоверие правительству, а премьер-министр не может ставить перед депутатами вопрос о доверии правительству.

О судебной системе

В дополнениях к ст. 118 в систему судебной власти добавлено арбитражное судопроизводство. Судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный суд, Верховный суд, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ.

О Конституционном суде

В обновленной ст. 125 констатируется, что Конституционный суд состоит из 11 судей (ранее из 19), он является высшим судебным органом конституционного контроля в РФ.

О Верховном суде

В поправках в ст. 126 указано, что ВС является высшим судебным органом разрешения экономических споров, по делам, подсудным арбитражным судам.

О формировании судов

В ст. 128 описывается порядок назначения судей. Здесь же указано, что председатели, заместители председателей и судьи других федеральных судов назначаются президентом в порядке, установленном федеральным конституционным законом.

О прокуратуре

В ст. 129 говорится о том, что прокуратура РФ — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов. В этой статье описывается порядок назначения и освобождения прокуроров от должности и новые ограничения для них. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности генпрокурором, если иное не предусмотрено федеральным законом.

О местном самоуправлении

Как указано в ст. 131, местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом (ранее — "в городских, сельских поселениях и других образованиях").

Местному самоуправлению гарантировано право на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления.

Список поправок в Конституцию кратко

1.Создание федеральных территорий с назначением на них местной власти.

2.Запрет действий, направленных на изменение границы РФ.

3. Добавлен пункт о правопреемстве СССР.

4. Добавлено упоминание Бога, защиты исторической правды, признание детей важнейшим достоянием, установка приоритета семейного воспитания.

5. Установление русского языка государствообразующим, признание культуры РФ уникальным наследием.

6. Введение положения о самобытности культуры народов, закрепление защиты прав и поддержки соотечественников за рубежом.

7. Установление возможности размещения отдельных органов власти вне Москвы.

8. Расширение полномочий ведомств России.

9. Включение сельского хозяйства и молодежной политики в ведение субъектов РФ, добавление пункта о защите семьи и материнства.

10. Оплата труда не менее прожиточного минимума, индексация пенсии не реже 1 раза в год, индексация социальных пособий.

11. Создание условий экономического роста страны, повышении доверия между государством и гражданами.

12. Ужесточение требований к высшему должностному лицу субъекта РФ и органах исполнительной власти.

13. Приоритет Конституции РФ над международным правом.

14. Закрепление мер по международному поддержанию мира.

15. Поддержание президентом мира и согласия в стране.

16. Президент должен проживать в России не менее 25 лет, занимать должность не более двух сроков, не иметь иностранного гражданства.

17. Добавление президенту полномочий.

18. Установление неприкосновенности для президента после отставки.

19. Изменение механизма отрешения президента от должности.

20. Ужесточение требований к сенаторам и депутатам Госдумы, обеспечение их неприкосновенности.

21. Совместное собрание палат только для заслушивания президента.

22. Председатель Правительства несет персональную ответственность перед президентом.

23. Правительство обеспечивает укрепление и защиту семей, инвалидов, содействует развитию промышленности поддержке волонтеров и защите экологии.

24. Включение в Конституцию арбитража, Верховного и Федерального суда, мировых судей.

25. Ужесточение требований к прокурорам и судьям.

26. Генеральный прокурор может сниматься с должности президентом РФ.

27. Усиление полномочий Государственного Совета Федерации.

28. Главы силовых ведомств и региональные прокуроры назначаются президентом и Советом Федерации.

29. Совет Федерации может снимать с должности судей.

30. Президент и высокопоставленные чиновники не могут иметь иностранное гражданство.

31. Конституционный суд может проверять законопроекты.

32. Местное самоуправление подчиняется Федеральным законам.

33. Госдума может утверждать председателя правительства.

34. Органы местного самоуправления должны обеспечивать население медицинской помощью.

Фото: Piter.TV; kremlin.ru, ЦИК России