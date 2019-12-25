Путин подписал закон, который позволяет ему вновь претендовать на пост президента

Госдума приняла законопроект о президентских сроках 24 марта.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает ему право вновь быть избранным на пост главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, Госдума приняла законопроект о президентских сроках 24 марта.

Документ разработан для реализации новых поправок Конституции России. Согласно нововведениям, ограничение числа сроков применяется к действующему президенту РФ без учета его прежних сроков правления. Исходя из этого, Владимир Путин имеет право баллотироваться еще на два президентских срока.

Поправки также обновляют требования к кандидатам на пост главы государства. Теперь им может стать россиянин не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 25 лет. Также указывается, что потенциальный президент не должен иметь гражданства другого государства или обладать им ранее.

Новый закон коснулся также депутатов Государственной Думы. Осужденные за преступления средней тяжести не могут претендовать на депутатский мандат в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Ранее президент России подписал закон о "гаражной амнистии".

Фото: Kremlin.ru