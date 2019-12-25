Президент России подписал закон о "гаражной амнистии"

До осени 2026 года россияне смогут бесплатно получить в собственность земельные участки с их гаражами.

Президент России Владимир Путин подписал закон о "гаражной амнистии". Ранее, 23 марта, он прошел третье чтение в Госдуме. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно новому законодательству, до сентября 2026 россияне могут бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых расположены их гаражи. Это касается тех объектов недвижимости, которые были построены до 30 декабря 2004 года.

Для оформления потребуют соблюдать определенные правила. Земля, на которую претендует гражданин РФ, должна быть предоставлена органом власти или организацией или передана ему на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Также, согласно принятому закону, инвалиды имеют право получить участки с гаражом рядом со своим местом жительства без очереди.

Закон вступит в силу 1 сентября 2021 года.

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