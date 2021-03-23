Госдума ввела "гаражную амнистию"

Документ одобрен депутатами в третьем чтении.

Госдума России ввела "гаражную амнистию". Депутаты в третьем заключительном чтении одобрили законопроект, который упрощает порядок оформления прав граждан на земельные участки и находящихся на них гаражей.

Будет введен механизм, согласно которому гражданин сможет подать заявление для оформления прав собственности на территорию, которая находится в государственной или муниципальной собственности, на которой расположены гаражи. Для построек, созданных до 30 декабря 2004 года будет введен особый порядок предоставления земли.

Парламентарии уточнили, что до 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, будут иметь право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка (который находится сейчас в собственности государства или МО), на котором находится гараж.

Володин заявил, что "умное голосование" направлено на вмешательство во внутренние дела РФ.

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