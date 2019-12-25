В ГД не считают, что "Умное голосование" является содержательным продуктом для населения.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что "умное голосование" направлено на вмешательство во внутренние дела РФ. Об этом депутат сообщил в собственном Telegram-канале. Он уверен, что данный проект направлен не на решение проблем граждан.

Спикер ГД напомнил, что ранее политологи прокомментировали его предложение по формализации обещаний кандидатов в ходе избирательной кампании. Они заявили, что Госдума предлагает проект по типу "Умного голосования", в котором предусмотрена рекомендательная технология избирателям по голосованию за определенных кандидатов не от партии власти. Специалисты считают, что Володин предложил проекту альтернативу.

Не согласен. "Умное голосование" - это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе - желание попасть во власть. Вячеслав Володин, российский парламентарий

Депутат напомнил, что создатели "Умного голосования" находятся за пределами страны. Он уверен, что за реализацией проекта стоят иностранные спецслужбы и Запад, которые хотели иметь возможность вмешиваться во внутренние дела России.

Президент РФ призвал уделить внимание борьбе с коррупцией.

Фото: Госдума России