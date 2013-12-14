Депутаты предложат закон как модельный на международных площадках.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил странам СНГ ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. Об этом депутат заявил на пленарном заседании в Госдуме. В среду законодатели приняли в третьем чтении законопроекты об усилении ответственности за реабилитацию нацизма. В том числе в ракете документов говорится о лишении свободы на срок до пяти лет для тех, кто публично унизил защитников Отечества.

Мы с вами приняли очень важный закон. И в этой связи хотелось бы предложить комитету по делам СНГ, комитету по безопасности, в Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности….чтобы мы предложили данный закон как модельный. Вячеслав Володин, российский депутат

Политик также призвал коллег поднять соответствующий вопрос на международных площадках в ПАСЕ и ОБСЕ.

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