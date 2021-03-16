Депутаты внесли изменения в статьи Уголовного кодекса России.

Пакет проектов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма в сети принят Госдумой во втором и третьем чтении. Депутаты на пленарном заседании 16 марта приняли поправку в Уголовный кодекс о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также распространение заведомо ложных сведений о деятельности Советского Союза во время Второй мировой войны будет наказываться штрафом в размере до трех миллионов рублей или лишением свободы на срок до трех лет.

Если нарушение происходило с использованием интернета или социальных сетей, через СМИ, искусственным созданием доказательств обвинения, то сумма штрафа составит от двух до пяти миллионов рублей. При этом максимальный срок лишения свободы по статье достигнет пяти лет с дисквалификацией по ряду должностей.

Напомним, что в действующей редакции штраф составляет до 300 тысяч рублей, а также от 100 до 500 тысяч в зависимости от части статьи. Тюремные сроки предусматривают от трех до пяти лет при наличии отягчающих обстоятельств.

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