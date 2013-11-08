По словам Железняка, интерес к российскому препарату закономерен.

В Госдуме оценили интерес европейских стран к "Спутнику V". С заявлением выступил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По его словам, интерес к российскому препарату закономерен, так как он отличается высоким качеством.

Который создан на основе многолетнего опыта России в области вирусологии. Сергей Железняк, член комитета Госдумы по международным делам

Ранее Госдума сняла возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих.

Фото: Piter.tv