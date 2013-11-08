В Госдуме оценили интерес европейских стран к "Спутнику V". С заявлением выступил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
По его словам, интерес к российскому препарату закономерен, так как он отличается высоким качеством.
Который создан на основе многолетнего опыта России в области вирусологии.
Сергей Железняк, член комитета Госдумы по международным делам
Ранее Госдума сняла возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих.
Фото: Piter.tv
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