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В Госдуме оценили интерес европейских стран к "Спутнику V"
Сегодня, 16:35
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matveyvn

В Госдуме оценили интерес европейских стран к "Спутнику V"

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По словам Железняка, интерес к российскому препарату закономерен.

В Госдуме оценили интерес европейских стран к "Спутнику V". С заявлением выступил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По его словам, интерес к российскому препарату закономерен, так как он отличается высоким качеством.

Который создан на основе многолетнего опыта России в области вирусологии.

Сергей Железняк, член комитета Госдумы по международным делам

Ранее Госдума сняла возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, госдума, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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