Госдума сняла возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

Документ принят в третьем чтении на планерном заседании.

Госдума России сняла возрастные ограничения для назначаемых или отстраненных президентом государственных служащих. Решение принято на пленарном заседании в третьем чтении.

На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет. текст законопроекта

В действующей редакции закона о госслужбе говорится о том, что предельный возраст пребывания на посту не может превышать 65 лет. При достижении такого возраста сотруднику , находящемуся в категории "руководитель" могут предложить продлить срок службы до 70 лет. В пояснительной записке указывается на то, что в отдельных случаях существует необходимость продления работы "наиболее опытных и высококвалифицированных специалистов" и после 70 лет.

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Фото: Piter.tv