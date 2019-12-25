В Госдуме отреагировали на идею Михалкова о лишении гражданства России

В основном документе прописано, что гражданина РФ нельзя лишить гражданства.

В Госдуме отреагировали на идею режиссёра Никиты Михалкова о лишении гражданства России тех людей, которые призывают вводить санкции против РФ. С заявлением выступил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что данная инициатива противоречит Конституции России. В основном документе прописано, что гражданина РФ нельзя лишить гражданства — он может отказаться от него только добровольно.

Ранее Путин подписал закон о штрафах за нарушения деятельности НКО-иноагентов.

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