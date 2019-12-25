Для физических лиц штраф составит от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения деятельности НКО-иноагентов. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Отмечается, что закон регламентирует упоминание физлиц-иноагентов в СМИ или соцсетях. Информацию о них или материалы, созданные ими, можно будет распространять с соответствующей маркировкой о его статусе. За нарушение будет назначаться штраф.

Для физических лиц он составит от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей, для должностных — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф будет составлять от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что Госдума вводит штрафы за нарушения для физлиц и политобъединений, работающих как иноагенты.

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