Госдума вводит штрафы за нарушения для физлиц и политобъединений, работающих как иноагенты

Должностные лица в случае нарушения могут заплатить от четырёх до пяти тысяч рублей.

Госдума вводит штрафы за нарушения для физлиц и политических объединений, работающих как иностранные агенты. Законопроект принят во втором чтении.

В тексте проекта указано, что распространение информации о физлице-иноагенте, а также его материалов без маркировки влечет за собой штраф. Для физических лиц он составит от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей. Должностные лица в случае нарушения могут заплатить от четырёх до пяти тысяч рублей, юридические - от 40 тысяч до 50-ти.

Аналогичные санкции, согласно законопроекту, будут предусмотрены административным кодексом за распространение информации об объединениях или НКО, признанных иностранными агентами, или их материалов.

Ранее Совфед одобрил закон о признании иноагентами физлиц и политобъединений.

Фото: pixabay.com