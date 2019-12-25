Совфед одобрил закон о признании иноагентами физлиц и политобъединений

Они будут обязаны постоянно отчитываться в министертсве юстиции о своей работе.

Совет Федерации одобрил закон о признании иноагентами физлиц и политобъединений. Об этом пишет ТАСС.

Закон предусматривает регулирование деятельности иностранных агентов на территории России. Теперь ими смогут признать незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают из других стран финансирование.

Также иностранными агентами могут признать физическое лицо, которое получает от других государств деньги в качестве финансирования политической деятельности в интересах. Также иностранным агентом физлицо могут признать в том случае, если оно ведёт сбор информации области военной или военно-технической деятельности Российской Федерации в пользу иностранных структур и передача таких сведений за границу может угрожать безопасности России.

Отмечается, что подобные лица и объединения должны будут подать в Минюст заявление о включении их в реестр иностранных агентов. После этого они будут обязаны постоянно отчитываться в министертсве юстиции о своей работе и о том, на что расходуют полученные иностранных структур средства. Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне.

Ранее Совфед одобрил закон о комплексном развитии территорий.

Видео: YouTube / Совет Федерации