Ранее документ приняли на заседании в Госдуме.

Совфед одобрил закон о комплексном развитии территорий. Документ рассматривает возможность расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также дает региональным властям дополнительные права по сносу неаварийных жилых многоквартирных зданий.

Программа реализует развитие городских территорий, связанное с обновлением проектов застройки. К этому вопросу планируется привлекать внебюджетные источники финансирования. Реализация программы будет инициироваться по решению местных властей и органов самоуправления. Кабинет министров может объявлять о проведении КРТ в пределах определенной территории, если объекты являются федеральной собственностью. В противном случае ситуация будет контролироваться субъектом РФ и КРТ будет проведено за счет региона.

Компанию-подрядчика для выполнения работ чиновники определят по итогам объявленного конкурса. В торгах сможет участвовать юридическое лицо, его учредитель, дочернее или основное сообщество. Критерием станет "опыт участия в капстроительстве за последние пять лет". Причем объем капитального ремонта в организации должен составлять не менее 10 процентов от общего показателя застройки, заложенного в решении о КРТ.

Матвиенко считает, что пандемия не изменила отношение россиян к Новому году.

Фото: Piter.tv