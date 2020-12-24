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Матвиенко считает, что пандемия не изменила отношение россиян к Новому году

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В этом году праздник будут отмечать точно также — в кругу семьи.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пандемия не изменила отношение россиян к Новому году. По её мнению, он по-прежнему остаётся семейным праздником.

Новый год никто не отменял. Отношение людей к Новому году не изменилось из-за пандемии.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Она отметила, что в этом году праздник будут отмечать точно также — в кругу семьи. Политик добавила, что не следует звать много гостей.

Матвиенко призналась, что также встретит новый год с родными и близкими.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия не позволяет себе вмешиваться во внутренние конфликты в странах СНГ.

Видео: Совет Федерации

Теги: матвиенко, новый год, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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