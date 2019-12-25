Она подчеркнула, что Россия никогда не навязывает свою точку зрения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не позволяет себе вмешиваться во внутренние конфликты в странах СНГ. При этом, отметила она, российская сторона может оказать содействие и поддержку, если такие просьбы будут поступать.

Россия не позволяет себе вмешиваться во внутренние конфликты и на пространстве СНГ, и в любых других странах. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Она подчеркнула, что Россия никогда не навязывает свою точку зрения другим государствам и через подрывные действия не пытается влиять на ситуацию.

При этом, заявила Матвиенко, во многих странах — в том числе странах СНГ, - подобные процессы происходят при вмешательстве целого ряда стран.

Ранее Матвиенко не видит смысла в ужесточении антидопингового законодательства в РФ.