Депутаты обсудили, как сделать работу представителей СМИ на массовых мероприятиях безопаснее.

Александр Хинштейн предложил указывать код региона в удостоверениях журналистов. Об этом руководитель комитета Государственной Думы по информационной политике сообщил коллегам на заседании, посвященном вопросам обеспечения безопасности представителей СМИ на массовых мероприятиях. По словам спикера, "очевидно, что нумерация должна быть".

Это может быть по аналогии с регистрационными знаками на автотранспорте - первые две цифры удостоверения будут означать тот субъект РФ, на территории которого зарегистрировано это СМИ или где эта редакция расположена по факту. Александр Хинштейн, российский депутат

Ранее на необходимость данной инициативы указали член Совета при президенте России по развитию гражданского общества павел Гусев. Он предложил указывать место выдачи журналистского документа в самом удостоверении. Хинштейн добавил, что сквозная нумерация удостоверений должна стать основой для будущих образцов единых документов для прессы.

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Фото: Piter.tv