Депутат Хинштейн отозвал просьбу о возбуждении уголовного дела на полицейского, который ударил женщину в Петербурге

Еще накануне он требовал привлечь полицейского к ответственности.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отозвал обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности петербургского полицейского, который ударил ногой женщину во время несанкционированной протестной акции 23 января. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы. написал депутат Александр Хинштейн.

Еще день назад политический деятель придерживался другого мнения и требовал привлечь сотрудника МВД к уголовной ответственности. По его словам, "цветы и последующие извинения - это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют!", а применение силы назвал "необоснованным"ю

Напомним, пострадавшей стала 54-летняя Маргарита Юдина. То, как полицейский ударил женщине ногой в живот, попало на видео. В результате удара она получила травму, женщину госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Пострадавшую выписали на следующий день. К ней в палату пришел правоохранитель, принес свои извинения и цветы. Он утверждал, что ничего не видел, так как ранее его залили газом. Женщина простила обидчика. Некоторые пользователи не поверили в то, полицейский действительно не видел, кто находится перед ним.

Фото: оф. сайт Александра Хинтшейна