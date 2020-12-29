"Ничего страшного". Как пострадавшая от полицейского в Петербурге женщина отреагировала на извинение МВД

Полицейский петербургского МВД извинился перед женщиной, которая пострадала от его удара во время протестной акции 23 января. По его словам, для него это "личная трагедия". Пострадавшая была лояльна к правоохранителю и ответила, что главное, что "все живы". Видео из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе опубликовал Telegram-канал "112".
Полицейский подарил женщине цветы и объяснил, что не видел, что происходит: ранее его "залили" газом.
Я вас клянусь просто, для меня эта ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, это личная трагедия была.
сказал сотрудник МВД в палате пострадавшей.
Женщина с пониманием отнеслась к ситуации и попросила "не переживать".
Напомним, сотрудник полка патрульно-постовой службы в Петербурге ударил женщину ногой. Случившееся произошло на улице Восстания в центре города, неподалеку от зоны субботних протестов.
Видео: Telegram / "112"
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