"Ничего страшного". Как пострадавшая от полицейского в Петербурге женщина отреагировала на извинение МВД

Сотрудник полиции пришел в стационар к пострадавшей.

Полицейский петербургского МВД извинился перед женщиной, которая пострадала от его удара во время протестной акции 23 января. По его словам, для него это "личная трагедия". Пострадавшая была лояльна к правоохранителю и ответила, что главное, что "все живы". Видео из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе опубликовал Telegram-канал "112".

Полицейский подарил женщине цветы и объяснил, что не видел, что происходит: ранее его "залили" газом.

Я вас клянусь просто, для меня эта ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, это личная трагедия была. сказал сотрудник МВД в палате пострадавшей.

Женщина с пониманием отнеслась к ситуации и попросила "не переживать".

Напомним, сотрудник полка патрульно-постовой службы в Петербурге ударил женщину ногой. Случившееся произошло на улице Восстания в центре города, неподалеку от зоны субботних протестов.

Видео: Telegram / "112"