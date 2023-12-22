Цукерберг принес публичные извинения родителям подростков, ставших жертвами соцсетей

Публичные извинения предпринимателя спровоцировал сенатор от штата Миссури.

Владелец компании Meta* Марк Цукерберг принес публичные извинения родителям подростков, ставших жертвами социальных сетей. Он выступил в ходе слушаний в юридическом комитете сената.

Публичные извинения предпринимателя спровоцировал сенатор от штата Миссури Джош Хоули. Политик сослался на исследование, согласно которому несовершеннолетние пользователи соцсетей подвержены риску депрессии, низкой самооценки и других психологических проблем. Он также добавил, что подростки сталкиваются с угрозой сексуальной эксплуатации и надлежащим контентом.

Я прошу прощения за все, через что вы были вынуждены пройти, никто не испытывать то, через что пришлось пройти вам. Марк Цукерберг, предприниматель

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Видео: Telegram / РИА Новости

* – запрещенная на территории РФ организация как террористическая и экстремистская