Ведущая американского канала выругалась матом после слов о Байдене

Джой Рид извинилась за свой поступок.

Ведущая американского телеканала MSNBC Джой Рид случайно нецензурно высказалась в прямом эфире своей программы The ReidOut. Брань прозвучала во время фрагмента новостного сюжета, посвященного комментарию лидера Белого дома Джо Байдена о миграционном кризисе на государственной границе в стране. Глава государства говорил о готовности закрыть территорию США со стороны Мексики. В момент показа зрителям этой речи журналистка сделала собственный комментарий, забыв, что ее микрофон не отключен.

Президент Байден на выходных заявил, что готов принять меры, если Конгресс серьезно настроен решить пограничный вопрос... Начинает еще одну *** войну. Джой Рид, журналистка

Затем ведущая продолжила вести эфир как обычно. Однако в финале передачи ей пришлось извиниться перед зрителями за нецензурную реплику. Женщина назвала ее закулисной болтовней.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости