В Эквадоре освободили большинство заложников при нападении на телеканал

В соцсетях распространились кадры освобожденных журналистов.

Правоохранительные органы Эквадора освободили большую часть заложников, захваченных во вторник бандитами в студии местного телеканала TC Televisión. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель администрации президента страны Роберто Исуриета Канова. Ранее глава государства ввел режим "внутреннего вооруженного конфликта"

Судя по информации, которой мы сейчас располагаем, подавляющее большинство работников уже освобождены. Мы ожидаем отчетов. Наша первая задача - защитить жизнь персонала, который все еще находится на объектах. пост в соцсетях от представителя администрации

В текущий момент власти Эквадора пока что не предоставили точных данных о количестве освобожденных и удерживаемых заложников. Ведется операция по нейтрализации преступников. Как сообщила полиция, несколько нападавших были задержаны.

Напомним, что группа вооруженных лиц захватила в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые находились в прямом эфире в студии в городе Ситуация в сфере безопасности на территории республики обострилась с седьмого января после того, как из тюрьмы сбежал главарь местной преступной группировки "Лос-Чонерос" по кличке Фито. Затем в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли локальные бунты.

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Фото и видео: Telegram / Mash