В Госдуме оценили эффективность сотрудничества России и Кубы

Вячеслав Володин встретился с иностранным коллегой Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что новые форматы сотрудничества России и Кубы показали свою эффективность. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы нижней палаты парламента.Известно, что депутаты днем в субботу встретились с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Мероприятие состоялось в ходе Первой международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка".

Наши отношения развиваются, и новые форматы, которые мы с вами выбрали, показали свою эффективность. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Политик рассказал иностранным коллегам о шестикратном увеличении товарооборота между Москвой и Гаваной. Вячеслав Володин охарактеризовал динамику отношений России и Кубы как хорошую. Он заметил, что в первую очередь ее задают президенты. При этом законодательные органы обеспечивают реализацию решений и поддерживают постоянные контакты. Россия считает правильно расширять сотрудничество с коллегами по гуманитарной сфере и образовании. Вячеслав Володин также пригласил главу государства Эстебана Ласо Эрнандеса выступить на пленарном заседании в Госдуме.

Госдума приняла заявление в связи с поощрением властями Канады украинского нацизма.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ