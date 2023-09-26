Вячеслав Володин призвал возбудить уголовные дела против официальных лиц Киева и Канады.

Госдума приняла заявление в связи с поощрением властями Канады украинского нацизма. Парламентарии из нижней палаты страны осудили выступление в парламенте в Оттаве 98-летнего нациста Ярослава Хунки, который во времена ВТорой мировой войны служил в 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" (запрещенная в России организация, которая является экстремистской, террористической и нацистской). Инцидент произошел во время заседания Палаты общин парламента Канады от 22 сентября. Депутаты в России назвали это мероприятие циничным оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции, которое в очередной раз говорит о целенаправленном выверенном курсе Канады и коллективного Запада в целом на переписывание истории в угоду собственной политической конъюнктуре.

То, что совершил Зеленский вместе со своими дружками в парламенте Канады, должно подпасть под уголовное наказание. И его покровители за океаном должны эти уголовные дела возбудить. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Дума приняла постановление об учреждении медали имени Станислава Говорухина.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ