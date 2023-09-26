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Дума приняла постановление об учреждении медали имени Станислава Говорухина

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Вячеслав Володин рассказал о важности такого проекта для страны.

Государственная Дума на пленарном заседании от 26 сентября приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. Эта государственная награда будет вручаться соотечественникам и иностранцам за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности и международном сотрудничестве. Ранее профильная комиссия в нижней палате парламента в соответствии с регламентом и обеспечением деятельности законодателей внесла на рассмотрение проект постановления об учреждении медали 21 сентября.

Гражданин РФ, представляемый к награждению, на момент представления не должен замещать государственную должность в ГД, СФ в законодательном органе субъекта РФ, муниципальную должность депутата, а также члена выборного органа местного самоуправления.

пресс-слкжба Госдумы РФ

В течение календарного года новой медалью могут быть награждены не более десяти человек. Ходатайство о награждении будет инициировано председателем Госдумы, фракцией или комитетом палаты.

Госдума приняла в первом чтении проект по реабилитации инвалидов.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума, медаль, станислав говорухин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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