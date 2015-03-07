Госдума приняла в первом чтении проект по реабилитации инвалидов

Законопроект направлен на улучшение жизни почти 11 млн людей с ограниченными возможностями и более 730 тысяч детей-инвалидов.

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти по вопросам комплексного предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидов. Дополнительно оглашены полномочия исполнительных органов субъектов страны по организации и предоставлению таких услуг в регионах.

Принятие закона позволит ввести в России единые стандарты реабилитации инвалидов, создать комплексную систему их поддержки, от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения людей с ограниченными возможностями. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Парламентарий подчеркнул, что указанным документом регламентируются вопросы реабилитации как взрослых, так и несовершеннолетних пациентов. Спикер ГД указал на то, что впервые в стране ранняя помощь, которая оказывается детям в возрасте до трех лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное направление реабилитации. Новое законодательство позволит улучшить качество жизни порядка 11 миллионов человек с ограниченными возможностями и более 730 тысяч детей-инвалидов.

Володин поддержал решение правительства по ограничению экспорта бензина.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ