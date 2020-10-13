Володин поддержал решение правительства по ограничению экспорта бензина

Спикер ГД РФ оценил правительственное постановление.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал решение кабинета министров страны о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за границу. Такое постановление было принято чиновниками для стабилизации внутреннего рынка. Эксперты полагают, что указанная мера поможет насытить рынок топлива и снизить цены для обычных потребителей.

Позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива. Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу. Вопрос будем держать на контроле. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

парламентарий в ходе выступления на очередной пленарной сессии в нижней палате законодательного органа России напомнил коллегам о том, что что на текущей неделе в Государственной думе заслушивался национальный доклад о реализации госпрограммы агропромышленного комплекса и планах развития.

Володин: пятая экономика мира – это зарплаты, налоги, пенсии.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ