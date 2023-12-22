Сжегший Коран Журавель после приговора извинился перед мусульманами

Решением суда обвиняемого приговорили к 3,5 годам колонии.

Сжегший Коран Никита Журавель после приговора извинился перед мусульманами. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сегодня, 27 февраля, Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии. Его признали виновным в публичном оскорблении чувств верующих и хулиганстве.

После вынесения приговора Журавель раскаялся и признал, что ему "не стоило этого делать". Также осужденный отметил, что не переживает за свою безопасность. Защита планирует обжаловать приговор.

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Видео: Telegram / РИА Новости