Сжегший Коран Журавель после приговора извинился перед мусульманами

Сжегший Коран Никита Журавель после приговора извинился перед мусульманами. Об этом сообщает "РИА Новости".
Сегодня, 27 февраля, Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии. Его признали виновным в публичном оскорблении чувств верующих и хулиганстве.
После вынесения приговора Журавель раскаялся и признал, что ему "не стоило этого делать". Также осужденный отметил, что не переживает за свою безопасность. Защита планирует обжаловать приговор.
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Видео: Telegram / РИА Новости
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