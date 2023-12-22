ПСКБ отсудил у международного депозитария 2,7 млрд рублей

Речь идет о базирующемся в Бельгии Euroclear.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с международного депозитария Euroclear, базирующегося в Бельгии, $29,2 млн (порядка 2,7 млрд рублей) в пользу Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ). Об этом пишет "Деловой Петербург" 25 февраля.

Судебный процесс занял около четырех месяцев. Согласно материалам дела, кредитная организация Петербурга планировала взыскать выплаты по облигациям Eurasion Develop bank (ЕАБР), Lukoil Int. и других, которые она могла бы получить в период с марта по июнь 2022 года. Евросоюз запретил Euroclear производить выплаты физическим и юридически лицам из России в конце марта того же года.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, на август 2023 года в европейских депозитариях заблокированы активы более 3,5 млн россиян на сумму 1,5 трлн рублей. По данным Euroclear, в депозитарии находятся более $220 млрд суверенных активов ЦБ РФ.

Сегодня самым крупным иском к Euroclear стал иск, поданный УК "Альфа-капитал", на 248,6 млрд рублей. Его зарегистрировал Арбитражный суд Москвы 19 февраля 2024 года.

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Фото: Piter.TV