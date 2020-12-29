Сотрудник полиции в Петербурге ударил женщину ногой. Момент попал на видео

Пострадавшую отвели на Московский вокзал.

Сотрудник полка патрульно-постовой службы в Петербурге ударил женщину ногой. Момент попал на видео, которое распространил портал "Фонтанка". Случившееся произошло на улице Восстания в центре города, неподалеку от зоны протестов.

На видео можно заметить, как к сотрудникам правоохранительных органов обращается женщина лет 50. Она спросила, за что задержан молодой человек, которого сотрудники полка патрульно-постовой службы ведут. После этого женщина получила от одного из правоохранителей удар в живот. Пострадавшая упала на землю, ударившись затылком.

Выяснилось, что очевидцы вызвали скорую, но им ответили, что быстрее было бы обратиться за медицинской помощью к фельдшеру Московского вокзала, куда и отвели пострадавшую.