Мужчина добавил, что раскаивается из-за этого и ощутил на себе все последствия.

Ведущий голой вечеринки в Амурской области принес публичные извинения. Его обращение опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел 17 февраля в развлекательном заведении Белогорска. На опубликованyых в сети кадрах были сняты девушки, которые танцевали без нижнего белья. Видео вызвало резонанс среди жителей региона, которые сравнили местную голую вечеринку с праздником Насти Ивлеевой, из-за которой разгорелся скандал в декабре 2023 года.

Вскоре ведущий вечеринки выступил с извинениями за инцидент. Он подчеркнул, что организаторы клуба не знали, что на вечеринке будут конкурсы с раздеванием. Также мужчина отметил, что девушки не были женами военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, как об этом писали в СМИ. Ведущий добавил, что раскаивается из-за этого и ощутил на себе все последствия.

Ранее мы сообщали, что Собчак потеряла 15 млн из-за "голой вечеринки" Ивлеевой.

Видео: 2x2.su