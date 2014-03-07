Для пожилого населения предлагают вести льготы на поезда дальнего следования.

В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров. Об этом заявили журналисты из RT. По данным СМИ, инициативу на рассмотрение внесет парламентарий Иван Сухарев. Спикер Гд видит возможность разрешить пожилым людям дважды в год приобретать билет на поезд дальнего следования по сниженной стоимости. Он направил соответствующее письмо на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева.

Прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50 процентов на любые даты при наличии билетов. обращение российского депутата

Иван Сухарев объяснил, что пенсионеры не относятся к той категории граждан, которые уже сейчас имеют такие льготы. При этом пожилым людям приходится тратить большие суммы для посещения родственников в других регионах страны.

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Фото: Piter.tv