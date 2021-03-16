Госдума вводит миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов

Законопроект принят на пленарном заседании ГД 16 марта.

Госдума России вводит миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов. Законопроект принят на пленарном заседании 16 марта. Унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ будет наказываться как административно, так и уголовно. Поправки в будут внесены в соответствующие кодексы.

Депутаты решили, что публичное неуважение к дням воинской славы и памятным датам, оскорбление памяти защитников Отечества будет нести за собой наказание в виде штрафа в три миллиона рублей (или в размере доходов осужденного за последние три года), либо принудительными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до одного года, лишения свободы на год. Предусмотрена возможность лишения должностей на срок от одного года до трех лет.

Если правонарушение совершено группой лиц по предварительному сговору, а также при возможном использовании СМИ или интернета, то штраф составит от двух до пяти миллионов рублей, а лишение свободы увеличится на срок до пяти лет, так и срок работ и запрета на занятие определенных должностей.

Пакет проектов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма в сети принят Госдумой.

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