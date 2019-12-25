  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госдума приняла во втором чтении законопроект о просветительской деятельности
Сегодня, 16:18
17
matveyvn

Госдума приняла во втором чтении законопроект о просветительской деятельности

0 0

Поправки в закон об образовании вступят в силу с 1 июня 2021 года.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о просветительской деятельности. Согласно нему, правительство будет устанавливать порядок и условия ведения подобной деятельности и формы контроля за ней.

Проект предполагает, что высшие учебные заведения будут обязаны получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений, предполагающих международное сотрудничество.

Поправки в закон об образовании вступят в силу с 1 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что назначаемые Президентом госслужащие смогут работать без ограничений по возрасту.

Теги: госдума, образование, просветительская деятельность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии