Поправки в закон об образовании вступят в силу с 1 июня 2021 года.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о просветительской деятельности. Согласно нему, правительство будет устанавливать порядок и условия ведения подобной деятельности и формы контроля за ней.

Проект предполагает, что высшие учебные заведения будут обязаны получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений, предполагающих международное сотрудничество.

Поправки в закон об образовании вступят в силу с 1 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что назначаемые Президентом госслужащие смогут работать без ограничений по возрасту.