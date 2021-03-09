Сейчас, согласно действующему закону, предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 65 лет.

Назначаемые Президентом госслужащие смогут работать без ограничений по возрасту. Соответствующий законопроект сегодня приняла Госдума во втором чтении.

В тексте проекта сказано, что при продлении срока гражданской службы ограничительное требование, связанное с достижением ими возраста 70 лет, не распространяется на чиновников, который назначает и снимает с должности президент.

Сейчас, согласно действующему закону, предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 65 лет.

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Видео: Youtube/Россия 24