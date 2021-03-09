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Назначаемые Президентом госслужащие смогут работать без ограничений по возрасту

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Сейчас, согласно действующему закону, предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 65 лет.

Назначаемые Президентом госслужащие смогут работать без ограничений по возрасту. Соответствующий законопроект сегодня приняла Госдума во втором чтении.

В тексте проекта сказано, что при продлении срока гражданской службы ограничительное требование, связанное с достижением ими возраста 70 лет, не распространяется на чиновников, который назначает и снимает с должности президент.

Сейчас, согласно действующему закону, предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 65 лет.

Ранее мы писали, что в Москве в апреле изменятся тарифы на парковку почти на 200 участках.

Видео: Youtube/Россия 24

Теги: госслужба, президент, чиновники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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