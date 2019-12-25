Департамент по транспорту Москвы рассказал об изменениях с 5 апреля.

В Москве в апреле изменятся тарифы на парковку почти на 200 участках. Об этом в официальном Telegram-канале сообщили представители департамента транспорта в столице. Чиновники уточнили, что в некоторых случаях цена на стоянку автомобиля станет ниже, чем есть сейчас.

Стоимость парковки - это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше чем на 90%, значит, стоимость надо изменить, а если она пустует, цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно. сообщение департамента по транспорту Москвы

Известно, что изменения в тарифах коснутся 193 участков. Они вступят в силу с 5 апреля. Чиновники напомнили, что правки по стоимости стоянки внесены всего в десять процентов мест, имеющих транспортную загрузку 96 и более процентов. В таких местах будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время.

Стоимость парковки снизится на 2-й и 4-й Самотечных переулках, Средней Переяславской улице, Дербеневской набережной и других объектах.

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Фото: Piter.tv