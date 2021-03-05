МТС включила в Москве первую в стране пилотную сеть 5G

Пилотный запуск состоялся в 14 локациях столицы. Владельцы устройств, поддерживающих 5G, получили возможность бесплатно воспользоваться безлимитным интернетом скоростью до 1,5 Гбит/сек.

В Москве запустили первую в России сеть 5G. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании МТС.

Высокоскоростной интернет теперь доступен в Никольском пассаже, Ветошном переулке, Лубянской площади, на улице Большая Лубянка, в Центральном детском магазине. Сеть 5G есть на Никольской, в отеле "St. Regis Москва Никольская, на улице Большая Дмитровка, в ЦУМе, на Петровском пассаже и Театральном проезде. Интернет вышки появились рядом с Москворецкой набережной, Большим Москворецким мостом, Парком Зарядье, Раушской набережной, Новопушкинским сквером, Тверским бульваром и МХАТ. Поймать высокоскоростной интернет можно в ЦПКиО им. М. Горького, в парке искусств "Музеон", на Крымском мосту, а также Фрунзенской и Пречистенской набережной.

Также сеть 5G доступна ещё в нескольких районах Москвы. Подробная карта с адресами и координатами указана на 5g.mts.ru. Представители компании заверили, что количество зон покрытия будет увеличиваться.

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