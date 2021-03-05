Изначально премьера была запланирована на 28 мая.

Премьеру "Форсаж 9" перенесли на июнь 2021 года. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Кинокомпания Universal планирует запустить фильм в прокат 25 июня 2021 года. Эксперты считают, что Universal хочет, чтобы к моменту премьеры в мире возобновили работу как можно больше кинотеатров.

Напомним, что кинокомпания сначала хотела выпустить "Форсаж 9" в прокат 21 мая 2020 года. Однако, релиз картины был отложен из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщили, что фильм румынского режиссёра Раду Жуде получил главный приз на Берлинале.

Видео: The Fast Saga