Немецкая актриса Марен Эггерт стала лучшей актрисой, а венгр Денеш Надь – лучшим режиссером.

Фильм румынского режиссёра Раду Жуде получил главный приз на Берлинале. Об этом сообщило жюри Основного конкурса смотра.

Марен Эггерт получила награду за игру в фильме "Я твой мужчина". Таким образом, она стала первым лауреатом категории "лучшее исполнение главной роли". Вместе с Эггерт в фильме снимался Дэн Стивенс, звезда "Аббатства Даунтон" и "Красавицы и Чудовища". Картина повествует про ученую Альма (Эггерт), которая соглашается три недели жить с роботом по имени Том (Стивенс) ради получения гранта. "Искусственный интелект" был создан по её желаниям: джентльмен с идеальными манерами, который предугадывает намерения женщин и знает, чего они хотят.

Венгерский режиссёр Денеш Надь получил награду за фильм-дебют "Естественный свет".

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