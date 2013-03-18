В Москве разблокировали соцкарты пожилых москвичей с 8 марта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
По мнению градоначальника, уровень заболеваемости COVID-19 в столице снижается. Собянин подчеркнул, что число выявляемых случаев и госпитализаций уменьшается. Именно поэтому он решил, что самоизоляция для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер.
Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта. Будьте здоровы! И с наступающим Международным женским днем.
Сергей Собянин, мэр Москвы
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Фото: pixabay
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