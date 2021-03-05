Скопинский маньяк рассказал о похищении своих пленниц

Похититель заявил, что планировал отпустить пленниц, но не мог решить, когда именно это сделать. Он боялся, что его посадят в тюрьму.

Скопинский маньяк Виктор Мохов рассказал о похищении своих пленниц. Видео интервью с ним опубликовал Telegram-канал "112".

На видео Мохов говорит, что предложил двум жертвам подвезти их до дома. По дороге девушки согласились выпить. По словам маньяка, девочки вели себя легкомысленно и много пили. После этого он решил отвезти их к себе на участок.

Я с Катей сначала совершил половой акт. Но с Леной не получилось. Проводил их туда, в подвальчик, сказал: переночуйте до утра, а потом отвезу вас в Рязань, назад домой. А утром зашел к ним, они говорят: вот ты Катю изнасиловал, она была девственница. Я говорю: но следов-то не было, как так? Они говорят, мы заяву на тебя в милицию, и я их не выпустил, закрыл там. Виктор Мохов, скопинский маньяк

Похититель боялся, что после совершенного преступления он отправится в тюрьму, поэтому держал девушек взаперти.

Напомним, что Мохов отсидел 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек. 3 марта преступник вышел на свободу. Он сразу отправился в Москву на ток-шоу. После выхода из тюрьмы скопинский маньяк хочет отдохнуть на юге и жениться.

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Видео: @ENews112