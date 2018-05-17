Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19

На данный момент заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. По словам Голиковой, это один из самых низких показателей за последнее время.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об устойчивой динамике снижения заболеваемости коронавируса. Об этом она сказала журналистам в рамках пресс-конференции.

Голикова уточнила, что устойчивость показателей не означает, что россияне должны пренебрежительно относиться к рекомендациям главных санитарных врачей по соблюдению ограничительных мер. По мнению вице-премьера, соблюдать ограничения необходимо до достижения коллективного иммунитета, который достигается посредством вакцинации и естественной заболеваемости.

Всего в России зафиксировано 4 301 159 человек заболели коронавирусом. От полученных осложнений скончались 88 285 пациентов, выздоровели – 3 885 321 человек.

Ранее мы сообщили, что Россия договорилась с Белоруссией создать учебно-боевые центры для военных.

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