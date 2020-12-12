Два центра будут расположены на территории России, в нижегородской и Калининградской областях. Один боевой центр построят на территории Белоруссии, недалеко от границ с Польшей и Литвой.

Россия договорилась с Белоруссией создать учебно-боевые центры для военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сегодня, 5 марта, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин провели встречу в Москве. Они обсудили совместные мероприятия военного сотрудничества на текущий год. Шойгу подчеркнул, что в 2021 году Россия и Белоруссия проведет учения "Запад-2021". Кроме того, запланированы учения в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества независимых государств (СНГ).

Министр обороны РФ отметил, что самое главное из обсуждаемых с Хрениным вопросов – это совместная система противовоздушной обороны двух стран. Шойгу пригласил белорусских коллег на Международную конференцию по безопасности в Москве. Также военные из Белоруссии получили приглашение принять участие в Армейских международных играх, которые состоятся в этом году.

Ранее мы сообщили, что российская команда заняла 2 место в эстафете на чемпионате мира.

Видео: YouTube / Россия 24