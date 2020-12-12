Российская команда заняла 2 место в эстафете на чемпионате мира

Золото забрали спортсмены из Норвегии (Пол Гоберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Клебо). Они преодолели дистанцию за один час 52 минуты и 39 секунд.

Российские лыжники Иван Якумушкин, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Александр Большунов получили серебро в эстафете четыре по десять километров на чемпионате мира.

Команда из России уступила норвежцам всего 12 секунд. Третье место заняли лыжники из Франции. Они финишировали через 1 минуту 6 секунд. Российская серебряная медаль стала четвертой для сборной на чемпионате мира. Большаков уже получил золото, победив в скиатлоне, а также вместе с Ретивых взял бронзу в командном спринте. Также серебро выиграла женская команда.

Чемпионат мира проходит в немецком Оберстдорфе. Соревнования завершатся 7 марта.

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Видео: YouTube / Johann Mühlegg