ОНК Москвы проголосовала за исключение Литвинович после эфира о Соболь

Правозащитницу могут убрать из ОНК из-за "нарушения" 76-ФЗ.

Общественная наблюдательная комиссия по Москве проголосовала за исключение Марины Литвинович после эфира о Любови Соболь. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на саму Литвинович. Активистка рассказала, что в ее отношении начат процесс исключения из состава ОНК. Представитель организации Ева Меркачева заявила журналистам, что выступила против исключения правозащитницы. Вопрос будет поднят на следующем заседании.

Процедура такая: если кто-то что-то нарушает, то комиссия может ставить перед советом общественной палаты вопрос об исключении члена ОНК, лишении его полномочий. Соответственно, комиссия проголосовала за то, чтобы направить в совет общественной палаты вопрос об исключения меня из ОНК. Марина Литвинович, правозащитница

Известно, что процесс по исключению правозащитницы из рядов ОНК инициирован одним из членов комиссии. По его мнению, Литвинович нарушила 76-ФЗ об ОНК. Речь идет о том, что "обвиняемая" рассказала телеканалу "Дождь" следственные данные о деле в отношении юриста ФБК (признан Минюстом иноагентом). Соболь рассказала правозащитнице о том, что ее допрашивали ночью, а также об очной ставке. По словам юриста, у нее отняли медицинскую маску и обувь.

Литвинович заметила, что не знает позовут ли ее на обсуждение вопроса о ее исключении из ОНК. Она добавила, что не нарушала закон, так как не говорила о результатах следствия, а только перечислила следственные действия.

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Фото: Instagram/abstract2001