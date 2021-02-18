Активистка нарушила санитарные требования во время акции 23 января.

Мосгорсуд оставил под домашним арестом участницу Pussy Riot Марию Алехину. Девушка обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время участия на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января в центре столицы.

Напомним, что обвинение о нарушении санитарных норм в период пандемии также предъявлено брату Алексея Навального Олегу, главе профсоюза "Альянс врачей" Анастасие Васильевой, координатору московского штаба оппозиционера Олегу Степанову. Также полиция задержала сотрудницу ФБК (организация, признанная Минюстом РФ иностранным агентом и внесенная в соответствующий реестр) Любовь Соболь.

Глава "Альянса врачей" сообщила о задержании после обысков.

Видео: TG / Раньше всех. Ну почти.