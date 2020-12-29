Надежда Толоконникова сообщила о задержании Марии Алексахиной.

Олега Навального, Любовь Соболь задержали на 48 часов. Об этом подписчикам в собственном Twitter-аккаунте сообщил адвокат Владимир Воронин. По данным юриста, задержанные проходят по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова в Instagram также сообщила о задержании своей коллеги Марии Алексахиной.

По уголовному делу "О нарушении санитарно-эпидемиологических правил" арестованы на 48 часов Маша Алехина, Любовь Соболь, Олег Навальный. Они подозреваемые и могут быть отправлены в СИЗО Надежда Толоконникова, участница Pussy Riot

Олег Жданов отметил, что Олег Навальный задержан правоохранительными органами по 91-ой статье. Воронин добавил, что Соболь отправили в ИВС на Петровку,38. Она подозревается в нарушении "мертворожденном уголовном деле" по части 1 статьи 236.

Видео: Twitter / Воронин Владимир, ФБК