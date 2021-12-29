ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание на реальное

Олегу Навальному дали за нарушение саннорм год условного срока.

Федеральная служба исполнения наказаний просит заменить Олегу Навальному условное наказание на реальное. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

Ведомство считает, что брат российского оппозиционера не исполняет должным образом требования по условному приговору.

Напомним, Навальному дали за нарушение саннорм год условного срока. Суд постановил, что из-за призывов Олега Навального на несогласованную акцию 23 января 2021 года, которая состоялась в Москве, пришли люди, в том числе болеющие COVID-19.

Ранее Росфинмониторинг внес основателя "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов. Помимо него в перечень вошли экс-юрист ФБК* Любовь Соболь, а также его сторонники – Георгий Албуров и Вячеслав Гимади.

Фото: Instagram / navalny_inmate

ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*) - НКО признано экстремистским и ликвидировано на территории РФ.