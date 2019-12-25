Петербуржец получил срок за избиение посетителя бара стаканом

Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами.

Фрунзенский районный суд огласил приговор мужчине, избившему посетителя бара. Об этом сообщила объединённая пресс‑службы судов города,

Инцидент произошел ночью 13 апреля 2025 года в заведении "Фаерболл". Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без видимой причины напал на одного из гостей. Мужчина схватил его за футболку, ударил стеклянным стаканом и стал угрожать убийством.

В результате нападения потерпевший получил серьёзные травмы — гематому в лобной области и резаную рану на правой стороне лица, которая протянулась от щёчной до околоушно‑жевательной области.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигурант признал свою вину. Суд приговорил его к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Ранее мы сообщали, что молодой охранник бара на Дачном проспекте избил посетителя.

Фото: Piter.TV