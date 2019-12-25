Петербуржец получил срок за избиение посетителя бара стаканом

Фрунзенский районный суд огласил приговор мужчине, избившему посетителя бара. Об этом сообщила объединённая пресс‑службы судов города,
Инцидент произошел ночью 13 апреля 2025 года в заведении "Фаерболл". Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без видимой причины напал на одного из гостей. Мужчина схватил его за футболку, ударил стеклянным стаканом и стал угрожать убийством.
В результате нападения потерпевший получил серьёзные травмы — гематому в лобной области и резаную рану на правой стороне лица, которая протянулась от щёчной до околоушно‑жевательной области.
Следователи возбудили уголовное дело. Фигурант признал свою вину. Суд приговорил его к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
Ранее мы сообщали, что молодой охранник бара на Дачном проспекте избил посетителя.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все