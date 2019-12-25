Молодой охранник бара на Дачном проспекте напал на посетителя

Правоохранители задержали 19-летнего охранника бара на Дачном проспекте за нападение на посетителя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, накануне вечером в полицию Кировского района обратился 20-летний мужчина, заявивший о том, что его избил сотрудник питейного заведения. Пострадавший был госпитализирован с открытой травмой головы, ушибом головного мозга и переломом свода и основания черепа.
Ночью 27 августа в Пушкине на Вишерской улице по подозрению в причастности к этому преступлению поймали молодого жителя Ломоносова. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.
Ранее на Piter.TV: мигрант ранил ножом своего соотечественника в Петергофе.
Фото: Piter.TV
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